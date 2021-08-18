https://news.day.az/world/1370888.html В Австралии разбился самолет, погиб пилот
В Австралии разбился самолет, погиб пилот
В Австралии разбился легкомоторный самолет, погиб пилотировавший его человек.
Авиакатастрофа произошла на острове Бриби, который расположен у восточного побережья Австралии, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам очевидцев, воздушное судно начало резко терять высоту, а затем упало в мангровые заросли в восточной части острова.
Прибывшие на место событий полицейские обнаружили разбившийся самолет, который лежал на мелководье. Также было найдено тело пилота.
В управлении гражданской авиации штата Квинсленд считают, что "авиакатастрофа была трагическим несчастным случаем", но расследование причин случившегося все равно проведут.
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