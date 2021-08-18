В Австралии разбился самолет, погиб пилот

В Австралии разбился легкомоторный самолет, погиб пилотировавший его человек.

Авиакатастрофа произошла на острове Бриби, который расположен у восточного побережья Австралии, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам очевидцев, воздушное судно начало резко терять высоту, а затем упало в мангровые заросли в восточной части острова.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили разбившийся самолет, который лежал на мелководье. Также было найдено тело пилота.

В управлении гражданской авиации штата Квинсленд считают, что "авиакатастрофа была трагическим несчастным случаем", но расследование причин случившегося все равно проведут.