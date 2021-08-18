https://news.day.az/world/1370891.html Китай решил установить дипотношения с талибами
Китай решил установить дипотношения с талибами
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики объявило, что планирует установить новые дипломатические отношения с властями Афганистана.
По словам представителя МИД КНР, которые цитирует агентство ТАСС, это произойдет после того, как ситуация в стране стабилизируется, передает Day.Az.
В то же время китайские дипломаты заявили, что и далее планируют поддерживать Афганистан вне зависимости от установившегося там режима.
"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - цитирует агентство заявление представителя МИД КНР.
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