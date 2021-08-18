Китай решил установить дипотношения с талибами

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики объявило, что планирует установить новые дипломатические отношения с властями Афганистана.

По словам представителя МИД КНР, которые цитирует агентство ТАСС, это произойдет после того, как ситуация в стране стабилизируется, передает Day.Az.

В то же время китайские дипломаты заявили, что и далее планируют поддерживать Афганистан вне зависимости от установившегося там режима.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - цитирует агентство заявление представителя МИД КНР.