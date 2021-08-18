Талибы взорвали статую в честь лидера моджахедов Абдулы Али Мазари

Захватившие власть в Афганистане боевики движения "Талибан" взрывом уничтожили статую убитого ими еще в 1996 году лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.

Статуя была установлена в городе Бамиане - Абдула был официально признан мучеником (шахидом) за национальное единство Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Моджахеды с оружием выступали против введенных в Афганистан советских войск.

Напомним, радикальное террористическое движение "Талибан" 15 августа объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Западные страны пытаются эвакуировать своих граждан и дипломатов.