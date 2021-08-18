Джефф Безос подал в суд на NASA

Один из богатейших людей на планете пошел против NASA. Основатель Amazon Джефф Безос подал иск в суд из-за того, что его компания Blue Origin проиграла лунный контракт своему главному конкуренту - SpaceX Илона Маска.

Предполагалось, что в проекте по доставке людей на Луну будут участвовать обе корпорации, чтобы затем Национальное космическое агентство выбрало лучший из представленных ими посадочных модулей. Однако в NASA посчитали такой вариант слишком накладным и отдали предпочтение Маску, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Безос утверждает, что SpaceX получила несправедливое преимущество - якобы ей дали возможность пересмотреть стоимость услуг и сделать их более привлекательными для заказчика. Чего именно хочет добиться миллиардер через суд, пока непонятно. Все сведения об иске и документы по этому делу закрыты от широкой публики.