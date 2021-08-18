Western Union заявила о приостановке денежных переводов в Афганистан

Western Union с 16 августа временно приостановила денежные переводы в Афганистан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на MarketWatch.

"Мы понимаем, что предоставляемые нами услуги позволяют нашим клиентам поддерживать своих близких", - говорится в заявлении Western Union.

В компании подчеркнули, что продолжат пристально следить за развитием событий в Афганистане и информировать своих клиентов о грядущих изменениях.

Как заявил MarketWatch профессор Школы менеджмента Карлсона Миннесотского университета Пол Ваалер, который занимается изучением влияния денежных переводов на жизнь людей в развивающихся странах, сильнее всех приостановку почувствуют на себе жители Кабула, а также других крупных городов.

В сельских районах население по преимуществу пользуется традиционной для стран Центральной и Средней Азии системой перевода денег - хавала. По словам Ваалера, эта система представляет собой неформальный денежный трансфер через услуги брокеров методом взаимозачета или же при личных встречах.