Папа Римский уволил епископа после секс-скандала

Папа Римский Франциск освободил от служения бразильского епископа после того, как тот попал с сексуальный скандал, передает Day.Az со ссылкой на "Говорит Москва".

В Сети появились фотографии того как бразильский епископ в полуголом виде звонит по видеосвязи другому мужчине.

Папа Римский назначил на место отправленного в отставку мужчины другого сановника.

В 2018 году понтифик заявил, что геи "могут быть в христианской общине вместе с народом Божьим". При этом Папа Римский подчеркнул, что "в священнической жизни нет места для подобных проявлений любви".