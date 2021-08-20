https://news.day.az/world/1370898.html Папа Римский уволил епископа после секс-скандала
Папа Римский уволил епископа после секс-скандала
Папа Римский Франциск освободил от служения бразильского епископа после того, как тот попал с сексуальный скандал, передает Day.Az со ссылкой на "Говорит Москва".
В Сети появились фотографии того как бразильский епископ в полуголом виде звонит по видеосвязи другому мужчине.
Папа Римский назначил на место отправленного в отставку мужчины другого сановника.
В 2018 году понтифик заявил, что геи "могут быть в христианской общине вместе с народом Божьим". При этом Папа Римский подчеркнул, что "в священнической жизни нет места для подобных проявлений любви".
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