Минимум три человека погибли в ходе демонстрации в Джелалабаде

Минимум три человека погибли 18 августа в ходе протестной акции в городе Джелалабаде в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что погибли два человека, ранены порядка десяти.

Ранее в Сети появились кадры, где талибы стреляют в митингующих в Джелалабаде. Люди вместе с журналистами вышли в поддержку национального флага Афганистана.