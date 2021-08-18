https://news.day.az/world/1370899.html Минимум три человека погибли в ходе демонстрации в Джелалабаде
Минимум три человека погибли в ходе демонстрации в Джелалабаде
Минимум три человека погибли 18 августа в ходе протестной акции в городе Джелалабаде в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал, что погибли два человека, ранены порядка десяти.
Ранее в Сети появились кадры, где талибы стреляют в митингующих в Джелалабаде. Люди вместе с журналистами вышли в поддержку национального флага Афганистана.
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