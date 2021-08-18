https://news.day.az/world/1370905.html Если в Афганистане возникнет другая ситуация, мы готовы применить необходимый план - Хулуси Акар
Если в Афганистане возникнет другая ситуация, мы готовы применить необходимый план - Хулуси Акар
"Угроза для наших военных в Афганистане не является предметом обсуждения, приняты необходимые меры для их безопасности, и мы продолжаем принимать эти меры".
Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на 2021-й Международной выставке оборонной промышленности "IDEF15" в Стамбуле.
Министр отметил, что ситуация в Афганистане может измениться в любой момент, Турция следит за событиями:
"Если в Афганистане возникнет другая ситуация, мы готовы применить необходимый план".
По словам Х.Акара, вывоз некоторых граждан Турции уже начался, и осуществляется самолетами Военно-воздушных сил.
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