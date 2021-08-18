https://news.day.az/world/1370921.html МИД ОАЭ подтвердил, что Ашраф Гани с семьей находятся в стране
МИД ОАЭ подтвердил, что Ашраф Гани с семьей находятся в стране
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило в среду, что Эмираты приняли на своей территории покинувшего Афганистан президента Ашрафа Гани и его семью.
Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство страны WAM. Как отмечается, это сделано "по гуманитарным соображениям".
Ранее об это также сообщило агентство Reuters.
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