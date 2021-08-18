МИД ОАЭ подтвердил, что Ашраф Гани с семьей находятся в стране

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило в среду, что Эмираты приняли на своей территории покинувшего Афганистан президента Ашрафа Гани и его семью.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информационное агентство страны WAM. Как отмечается, это сделано "по гуманитарным соображениям".

Ранее об это также сообщило агентство Reuters.