Главы МИД НАТО 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел стран НАТО 20 августа в онлайн-формате обсудят обстановку в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я созвал внеочередное онлайн-заседание глав МИД НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить наше тесное сотрудничество и обсудить наш совместный подход к [ситуации] в Афганистане", - написал Столтенберг в Twitter.