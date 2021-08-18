https://news.day.az/world/1370927.html Главы МИД НАТО 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане
Главы МИД НАТО 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане
Министры иностранных дел стран НАТО 20 августа в онлайн-формате обсудят обстановку в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я созвал внеочередное онлайн-заседание глав МИД НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить наше тесное сотрудничество и обсудить наш совместный подход к [ситуации] в Афганистане", - написал Столтенберг в Twitter.
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