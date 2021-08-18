Стало известно местонахождение президента Афганистана

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани, предположительно, находится в больнице в столице ОАЭ городе Абу-Даби, его состояние ухудшается.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом передает иранское агентство YJC.

Отмечается, что Гани был госпитализирован для лечения несколько часов назад.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.