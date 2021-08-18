В ООН сделали заявление по Афганистану

Обстановка на улицах Афганистана медленно нормализуется, открываются рынки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду на видеобрифинге представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в этой стране Кэролайн ван Берен.

"Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, дела медленно возвращаются к нормальному состоянию. Наша сотрудница рассказала мне, что выходила сегодня на улицу, смогла посмотреть, прогуляться вокруг. Некоторые рынки открыты", - отметила она.