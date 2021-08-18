В ВОЗ рассказали о влиянии вакцинации на «дельта»-штамм COVID-19

Вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании "дельта"-штаммом COVID-19. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Ее слова прозвучали на брифинге организации, трансляция которого велась в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если вы посмотрите на статистику <...> по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям [от COVID-19], то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", - заявила Сваминатан, описывая влияние иммунизации на коронавирусную инфекцию. Ее поддержала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая рассказала, что в регионах с высоким процентом заражения "дельта"-вариантом больше страдает невакцинированное население.