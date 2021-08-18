Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани объяснил свое бегство из страны необходимостью предотвратить кровопролитие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду в видеообращении через свой аккаунт в Facebook.

Он подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. "Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице", - рассказал он, добавив, что "его искали". "Я был во дворце, когда охрана мне сказала, что произошло что-то похожее на переворот, когда талибы вошли в столицу", - заявил Гани.​​​

Гани пообещал в скором времени вернуться в страну.

"Я в [Объединенных Арабских] Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", - сказал он, указав, что до возвращения на родину "ведет консультации с другими". Ашраф Гани отметил, что он будет продолжать усилия "для достижения справедливости для афганцев".

Гани заявил, что намерен бороться за интересы афганцев.