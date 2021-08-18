Турция готова к сотрудничеству с талибами

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова сотрудничать с движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - цитирует в среду турецкого лидера агентство Anadolu.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна "положительно воспринимает сообщения талибов" и продолжает поддерживать диалог со всеми сторонами, включая боевиков.