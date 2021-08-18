Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным по Афганистану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Афганистане в конце недели. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Турции также рассказал о планах обсудить данную тему с канцлером Германии Ангелой Меркель в ближайшие дни.