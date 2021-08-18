В Москве за один час выпала четверть месячной нормы осадков

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за один час. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал специалист, на базовой столичной метеостанции ВДНХ за час выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы. Кроме того, в некоторых районах города прошел град. При этом порывы ветра достигали 22 метров в секунду, добавил он.