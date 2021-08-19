Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции

Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, за последние 24 часа в стране было проведено 295 206 тестов на выявление COVID-19.

Результаты 19 944 из них оказались положительными.

168 человек стали жертвами коронавируса.

Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 15 537.