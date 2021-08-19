https://news.day.az/world/1370970.html Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции
Обнародована последняя статистика по коронавирусу в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Haber Global, за последние 24 часа в стране было проведено 295 206 тестов на выявление COVID-19.
Результаты 19 944 из них оказались положительными.
168 человек стали жертвами коронавируса.
Число вылечившихся от смертельного заболевания за последние сутки составило 15 537.
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