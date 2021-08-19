https://news.day.az/world/1370973.html Свыше 7,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
Свыше 7,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7 337 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 715 716 заболевших, из них скончались 7 988.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 6 666 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 591 964.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре