Reuters: В результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула погибли 12 человек

Общее число погибших в результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула составило 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на талибов и представителей НАТО.