https://news.day.az/world/1370995.html Reuters: В результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула погибли 12 человек
Reuters: В результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула погибли 12 человек
Общее число погибших в результате давки и стрельбы у аэропорта Кабула составило 12 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на талибов и представителей НАТО.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре