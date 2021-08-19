Лидер талибов подписал указ об освобождении политических заключенных

Верховный лидер движения "Талибан" шейх Аль-Хадис Хайбатулла Ахундзада (Хафизулла) приказал освободить политических заключенных из всех тюрем страны, сообщил официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В Указе об освобождении политических заключенных из всех тюрем страны, говорится, что губернаторы провинций должны безоговорочно освободить всех находящихся в тюрьмах страны в качестве политических заключенных лиц и с завтрашнего дня передать их семьям", - говорится в сообщении.

Между тем в афганском сегменте социальных сетей ширится движения с требованиями освободить из плена талибов бывшую главу уезда Чаркинт провинции Балх Салиму Мазари. Она одна из трех женщин, которые занимали пост главы уезда в прежнем правительстве.

Во время наступления талибов в июле-августе в провинции Балх уезд Чаркинт, возглавляемый Мазари, оказал радикалам ожесточенное сопротивление, 18 августа поступило сообщение о том, что она была захвачена талибами в плен. Ранее лидеры "Талибан" заявили, что война в стране завершена и объявили амнистию своим бывшим противникам.