Афганистан напомнил Терезе Мэй песню Второй мировой

Ситуацию в Афганистане немецкий канцлер Меркель и Владимир Путин обсудят на встрече в Москве уже 20 августа. Пока же кабмин Германии согласовал участие 600 спецназовцев в эвакуации из Афганистана, а наиболее вероятный преемник Меркель на посту канцлера Армин Лашет назвал уход США "величайшим поражением НАТО с момента основания". Чехия заявила, что ни при каких условиях не признает правительство талибана, а британский премьер Борис Джонсон настроен не столь однозначно, но его уже прижала к стенке оппозиция. Экс-премьер Тереза Мэй, описывая сворачивание воинского контингента, говорила о катастрофе и вспомнила песню времен Второй мировой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Брюссель сдался спустя сутки после того, как был взят Кабул: войну в Афганистане выиграли талибы, и с ними надо разговаривать. Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности конкретное и стремительное, оно совсем не в стиле европейских чиновников. Таким же неожиданным и молниеносным даже для самих талибов, по словам Борелля, было падение армии Афганистана, на которою потрачено 20 лет и миллионы евро.

"Мы должны вступить в контакт с властями в Кабуле, кем бы они ни были. "Талибан" выиграл войну, поэтому нам придется с ними разговаривать", - исчерпывающе объяснил Жозеп Борелль.

У этой острой потребность поговорить с талибами есть объяснение - страх перед миграционным коллапсом. Почти все страны ЕС пытаются вывезти из Афганистана своих граждан, дипломатов, всех, кто работал с иностранными миссиями. Но за этим потоком, а по некоторым данным Кабул покинули 2200 человек, в Европу потечет океан тех, кто захочет спастись от режима талибов.

В парламенте Великобритании сегодня дебаты как раз про то, сколько беженцев готовы принять в Лондоне.

"У нас что, такая никудышная разведка? Или мы совсем не понимали, что в Афганистане происходит? Или мы просто хотели делать все, как Соединенные Штаты, и на одном крыле и с божьей помощью добраться благополучно?", - перечисляет один за другим риторические вопросы Тереза Мэй.

"На одной крыле и с божьей помощью" - это про события 70-летней давности. Вступая в заочный спор с премьером Джонсоном Тереза Мэй цитирует песню про летчиков Второй мировой. В XXI веке есть разведка, спутники. Но ошиблись не только в MI6: маловероятным до 11 сентября взятие Кабула называла и разведка Германии. Борис Джонсон подтвердил готовность страны принять 20 тысяч беженцев из Афганистана, 5 тысяч - уже в этом году.

"Мы будем судить об этом режиме по его действиям, а не по словам. По его отношению к терроризму, к преступности и наркотикам, а также по отношению к потребностям людей, к правам женщин на получение образования. Защита прав человека - это приоритет", - поясняет британский премьер Борис Джонсон.

Перед наплывом беженцев Европе снова нужно попробовать быть единой. В 2015 году во время последнего кризиса этого не получилось: квоты не работали, не все хотели мигрантов, а санкции Брюсселя их не пугали.

Президент Еврокомиссии, он сейчас находится с визитом в Ливии, уже призывает страны ЕС готовиться к новой волне.

"Это определенно вызовет волну мигрантов. Я думаю, Еврокомиссия может принять решение о равномерном приеме мигрантов странами - членами ЕС", - надеется Давид Сассоли.

"Мы будем очень внимательно следить за развитием событий. Мы в Европейском союзе будем уделять особое внимание стабильности в регионе. Соседние страны, безусловно, столкнутся с дальнейшим движением беженцев. Мы уже заявили Организации Объединенных Наций, что готовы помочь гуманитарной помощью этим людям в соседних странах. Однако, понадобится общий европейский подход, это будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел", - заверил глава МИД Германии Хайко Маас.

Пытаясь скоординировать экстренную эвакуацию лидеры ЕС звонят друг другу каждый день. Италия, которая в этом году возглавляет G20, обещает сделать Афганистан темой номер 1. "Двадцатка" - это самый ближайший и самый удобный формат, по словам итальянского премьера. Накануне он заявил об этом в эфире государственного канала RAI: самую острую сегодня проблему невозможно обсуждать и решать без Китая, России, Саудовской Аравии и Турции.

Афганистан далеко, но гуманитарная и миграционная катастрофы, похоже, очень близко. Европа боится того, что не совсем понимает: талибы только начали хозяйничать. Но в Европе хорошо знают, чем это может закончится - миллионами беженцев на границе ЕС.

Была Ливия, была Сирия, теперь Афганистан.