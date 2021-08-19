https://news.day.az/world/1371041.html В России рыночные соленья могут быть опасными для здоровья - ВИДЕО
В России рыночные соленья могут быть опасными для здоровья - ВИДЕО
В Москве начало сезона солений. Помидоры и огурцы нового урожая, закатанные в стеклянных банках, пользуются большим спросом у покупателей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Между тем, популярная закуска может оказаться весьма опасной для здоровья. Все дело в том, какую кислоту используют в качестве консерванта.
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