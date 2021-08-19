https://news.day.az/world/1371051.html США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов
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США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов
Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
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"США дали четко понять, что привержены борьбе с терроризмом в Афганистане, и мы не потерпим, чтобы правительство вновь превратило Афганистан в убежище для террористов", - сказала Шерман на брифинге.
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