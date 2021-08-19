США заявили, что не потерпят превращения Афганистана в убежище террористов

Соединенные Штаты не потерпят, если новое правительство Афганистана вновь допустит превращение страны в убежище для террористов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила в среду первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

В США перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек

Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана

Госдеп США сообщил о сделке с Германией по "Северному потоку - 2".

"США дали четко понять, что привержены борьбе с терроризмом в Афганистане, и мы не потерпим, чтобы правительство вновь превратило Афганистан в убежище для террористов", - сказала Шерман на брифинге.