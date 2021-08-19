https://news.day.az/world/1371052.html Американцы не собираются помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана - ВИДЕО
Американцы не собираются помогать с эвакуацией беженцев из Афганистана - ВИДЕО
США, устроив хаос в Афганистане, теперь призывают все страны подключиться к вывозу беженцев. При этом в Пентагоне заявили, что ресурсов для расширения операций нет. Глава ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что выходить за пределы аэропорта Кабула и помогать с эвакуацией американские военные не собираются, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия 24".
"Силы, которые у нас есть, сосредоточены на охране аэродрома, - отметил Остин. - Вы знаете, как это важно и знаете, что случится, если мы потеряем способность обеспечивать безопасность. Мы продолжим координировать действия там и разрешать конфликты с "Талибаном".
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