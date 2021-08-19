Президент Афганистана пообещал вернуться в страну

Снявший с себя полномочия президент Афганистана Ашраф Гани попал в больницу в Объединенных Арабских Эмиратах. Его состояние ухудшается, сообщило иранское агентство YJC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, источник сообщил информагентству, что Гани был госпитализирован несколько часов назад. Чем именно болен экс-глава государства, не сообщается.

Ранее внешнеполитическое ведомство ОАЭ подтвердило, что Гани и его семья находится на территории страны. В министерстве сообщили, что бежавшего из Афганистана политика приняли из гуманитарных соображений.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как в мае этого года США заявили о выводе своих войск из страны. Боевики радикального движения "Талибан" постепенно заняли территорию республики, а 15 августа без боя вошли в столицу - Кабул. В ночь на 16 августа Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить кровопролитие".

Талибы пообещали в ближайшие дни определиться с кандидатурой нового главы государства.