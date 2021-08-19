Группа афганцев за неделю пешком добралась до Турции

В Афганистане - хаос. Около аэропорта Кабула - стрельба и дым. Американские военные не пускают местных жителей на территорию летного поля, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия 24". О пострадавших - не сообщается.

Выгонять людей с территории аэропорта американские и британские военные начали ещё накануне. Отказывали всем, даже женщинам с детьми. Насколько перегружена дорога около аэропорта Кабула, можно оценить по этим спутниковым снимкам. Образовались огромные пробки.

При этом в Пентагоне уверяют, военные нужны для обеспечения безопасности именно на территории аэропорта. За пределами помочь местным жителям пока они не могут.

Люди спасаются как могут. Небольшая группа афганцев спустя неделю добралась до Турции. Шли пешком через Иран. ВВС Италии накануне вывезли из Афганистана еще 86 человек - это уже второй рейс за неделю. Помогают в первую очередь тем, кто работал на местные фирмы. Их разместят в Риме. Еще 55 человек ранее вывезли испанские военные.