Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана

Корреспондент "Известий" побывал на таджикско-афганской границе и рассказал, какая сейчас обстановка рядом с контрольно-пропускными пунктами, передает Day.Az.

По его словам, с территории Таджикистана можно заметить флаги "Талибана", захватившего власть почти на всей территории Афганистана.

"Граница проходит по границе реки (Бартанг - Прим.)... И с той стороны реки уже отлично видны флаги "Талибана". Сейчас граница закрыта", - заявил журналист.

Местные жители отметили, что обычно территория рядом с пограничными КПП очень оживленная, однако сейчас людей и машин там практически нет.

Ранее на фоне захвата Афганистана войсками "Талибана" Россия начала новые учения на границе Таджикистана и Афганистана. В них принимают около тысячи российских военнослужащих. Предыдущие учения завершились 10 августа. Тогда армии обеих стран продемонстрировали совместную работу авиации, разведки и десантников, а также отработали удары по условному противнику.