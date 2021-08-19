Приняты все меры для безопасности турецких военнослужащих в Афганистане

"Любая угроза в международном аэропорту имени Хамида Карзая не является предметом обсуждения, приняты все меры для безопасности наших военнослужащих".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в беседе с журналистами министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на 15-й Международной выставке оборонной промышленности "IDEF-2021" в Стамбуле.

Министр сказал, что Турция продолжает свои усилия по продолжению работы аэропорта Кабула.

По его словам, за последние два дня ВС Турции обеспечили 64 полета.

"Мы рядом с нашими афганскими братьями с 2002 года. Тогда в НАТО шла дискуссия, говорили "Когда вы уйдете?". Мы всегда говорили, что будем оставаться здесь столько, сколько захотят наши афганские братья. Мы внимательно следим за происходящими событиями".