В России за последние сутки от коронавируса умер 791 человек

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 21 058 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 684 531.

За последние сутки от коронавируса умер 791 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 173 700 человек.

Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.