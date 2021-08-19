https://news.day.az/world/1371088.html В России за последние сутки от коронавируса умер 791 человек
В России за последние сутки от коронавируса умер 791 человек
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились 21 058 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число заразившихся COVID-19 в России достигло 6 684 531.
За последние сутки от коронавируса умер 791 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 173 700 человек.
Отметим, Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии и Франции.
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