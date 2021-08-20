ВОЗ: Здравоохранение не успевает реагировать на распространение "дельта"-штамма COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что так называемый индийский вариант коронавируса стремительно распространяется по планете, и угнаться за ним "коллективному реагированию" не выходит, в том числе из-за медленной вакцинации.

Он отметил, что в различных странах возникают вспышки смертности, "горячие точки". Так происходит в случае медленной вакцинации или принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", сообщает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Он отметил, что для эффективной борьбы с этим штаммом необходимо быстро увеличить масштабы тестирования на коронавирус, обеспечить больницы кислородом, лекарствами и медицинскими материалами, вакцинами, а также индивидуальными защитными средствами для медработников и врачей. Кроме того, надо расширить исследования, которые касаются разработки новых методов борьбы с пандемией.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавирусной инфекции "дельта" распространился во многих странах, у него более короткий инкубационный период, а заразившиеся этой мутацией жалуются на дополнительные симптомы, включая нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Человек, инфицированный "дельта"-штаммом коронавируса, может заразить намного большее количество людей, чем тот, который болеет обычным, заявил ранее эпидемиолог. При этом, по его словам, эксперты не отмечают повышения количества тяжелых случаев и летальных исходов.