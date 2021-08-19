Талибы открыли стрельбу на митинге в честь Дня независимости Афганистана

Несколько человек погибли в результате давки и стрельбы в четверг в афганском городе Асадабад (провинция Кунар) на митинге в честь Дня независимости страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, стрельбу открыли представители радикального движения "Талибан". Отмечается, что на данный момент неизвестно, от чего именно погибли люди: непосредственно от стрельбы или от давки, которую спровоцировало применение оружия.