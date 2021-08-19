Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать главными спонсорами Кабула.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в четверг на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

"Мы провели встречу глав МИД ЕС по Афганистану [17 августа в онлайн-формате], где обменялись мнениями, как ЕС должен себя позиционировать по отношению к новой политической реальности в Кабуле. ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула. Мы должны действовать, - заявил Боррель.

Он также заявил, что ЕС "должен тесно работать с США и активизировать дипломатические усилия по выработке общей позиции с нашими союзниками, мы скоро проведем виртуальную встречу с коллегами из Группы семи (G7), чтобы продолжить обсуждение этой темы".

В то же время Боррель призвал государства ЕС говорить со всеми странами, которые имеют влияние на Афганистан, и с самим движением "Талибан".

"Да, мы должны говорить с "Талибаном", и мы должны активно сотрудничать с ключевыми международными партнерами, которые имеют влияние на Афганистану. Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе", - подчеркнул он.