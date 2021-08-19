Число умерших от коронавируса в Индии превысило 433 тыс.

За последние сутки в Индии зарегистрировано 35 797 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения страны.

За сутки от болезни скончалось 511 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 433 063, а зараженных - 32 320 898 человек.

По количеству инфицированных Индия отстает от США.