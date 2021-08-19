https://news.day.az/world/1371113.html Число умерших от коронавируса в Индии превысило 433 тыс.
Число умерших от коронавируса в Индии превысило 433 тыс.
За последние сутки в Индии зарегистрировано 35 797 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в информации Министерства здравоохранения страны.
За сутки от болезни скончалось 511 человек. Общее число умерших от COVID-19 достигло 433 063, а зараженных - 32 320 898 человек.
По количеству инфицированных Индия отстает от США.
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