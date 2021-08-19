В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 564 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 564 человека.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана. Таким образом, число умерших от этого вируса в Иране достигло 100255 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 31266 человек. Таким образом, число зараженных этим вирусом в стране достигло 4587683 человек.