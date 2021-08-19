Учебный год в школах России начнется в очном формате

Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией.

Как передает Day.Az, об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет - 1 сентября все дети должны пойти в школу", - сказала она.

Еще в прошлом году школы должны были усилить уборку, закрепить за каждым классом свой кабинет, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, установить для каждого класса свое время начала уроков и так далее.