Учебный год в школах России начнется в очном формате
Российские образовательные учреждения готовы выполнить все требования, которые предъявляются в связи с пандемией.
Как передает Day.Az, об этом заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет - 1 сентября все дети должны пойти в школу", - сказала она.
Еще в прошлом году школы должны были усилить уборку, закрепить за каждым классом свой кабинет, организовать бесконтактную термометрию, оборудовать помещения дозаторами с антисептиками, установить для каждого класса свое время начала уроков и так далее.
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