Байден: в США ожидали падения правительства Афганистана ближе к концу года

Американская разведка допускала возможность падения правительства Афганистана ближе к концу нынешнего года, но консенсусного прогноза не было.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC.

"Я думаю, что консенсуса не было... Они говорили, что это (падение правительства в Афганистане - ред.) более вероятно к концу года", - сказал Байден.

Американские власти признают, что их застала врасплох скорость, с которой движение "Талибан" захватило власть в стране при отсутствии сопротивления со стороны афганской армии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.