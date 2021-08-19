В Турции разработали первый отечественный тест на антитела к COVID-19

Университеты Инёню и Адыяман разработали тестовый набор Quanticor, позволяющий в краткий срок и с точностью до 95 процентов определить уровень антител к коронавирусу в организме человека.

Разработка прошла испытания на надежность и точность Министерства здравоохранения и готова к массовому производству, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Для начала серийного производства построено предприятие на территории технопарка Малатья при Университете Инёню. Предполагается, что Quanticor займет на внутреннем рынке место иностранных тестов.

Разработанный тестовый набор поможет определить уровень антител в организме после перенесенного коронавируса и вакцинации.