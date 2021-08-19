ЮНЕСКО призвала обеспечить в Афганистане право на образование

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле выступила в четверг с призывом обеспечить беспрепятственное осуществление права на образование в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, поступившем из парижской штаб-квартиры Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи со стремительно разворачивающимися событиями в Афганистане генеральный директор международной организации заявила, что "основополагающее право на образование для всех, в особенности для девочек и женщин, должно беспрепятственно осуществляться". Она заверила, что ЮНЕСКО "приложит все усилия для оказания поддержки всем жителям Афганистана в деле обеспечения их права на образование".

Как отмечают в ЮНЕСКО, образование "является одним из основных прав человека" и "необходимо для осуществления других прав человека и развития Афганистана". ЮНЕСКО "призывает всех гарантировать право на образование без какой-либо дискриминации". "Учащиеся, преподаватели и работники системы образования должны иметь доступ к безопасной образовательной среде. Это касается также девочек и женщин, которые должны иметь возможность продолжать обучение и преподавание без каких-либо ограничений", - отмечают в ЮНЕСКО.

"Нельзя допустить, чтобы был утрачен огромный прогресс, достигнутый в Афганистане, в том числе в сфере образования. Образование для девочек и женщин должно продолжаться. От них зависит будущее Афганистана", - подчеркивает генеральный директор ЮНЕСКО.

Организация с 1948 года оказывала техническую помощь в целях укрепления системы образования в Афганистане. Через работу своего бюро в Кабуле ЮНЕСКО, как напоминают в штаб-квартире организации, "вкладывала средства в политику в области образования, особенно образования для девочек". Причем крупнейшая в истории ЮНЕСКО кампания по ликвидации неграмотности охватывала 1,2 млн афганцев, в том числе 800 тыс. женщин.