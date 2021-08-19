Боевики ИГ захватили город на северо-востоке Сомали

Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили в штате Пунтленд на северо-востоке Сомали город Балидхидин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe Online.

По его информации, отряды террористов вошли в город 18 августа после упорных боев с правительственными частями. Власти штата Пунтленд объявили, что убит глава администрации района. Портал отмечает, что Балидхидин стал первым в Сомали городом, который попал под контроль структур, входящих в ИГ.

Первые ячейки ИГ появились на северо-востоке Сомали в 2015 году. До нынешнего захвата города боевики в основном действовали в горах Голис, где находятся их базы. Эксперты оценивают их численность в 400 бойцов.

На территории Сомали с 2004 года действует другая террористическая группировка - "Аш-Шабаб", которая связана с организацией "Аль-Каида". Сомалийские отряды ИГ и "Аш-Шабаб" находятся во враждебных отношениях, что приводит к вооруженным стычкам между ними.