ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины

С пятницы документы о вакцинации, выданные в этих странах, будут приниматься на всей территории Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на govoritmoskva.ru.

"Мы устанавливаем стандарты на международном уровне, это поможет облегчить безопасные путешествия", - заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.