https://news.day.az/world/1371143.html ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины
ЕС признал COVID-сертификаты Турции и Украины
С пятницы документы о вакцинации, выданные в этих странах, будут приниматься на всей территории Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на govoritmoskva.ru.
"Мы устанавливаем стандарты на международном уровне, это поможет облегчить безопасные путешествия", - заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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