В США бушуют сильные пожары

В США продолжают бушевать сильнейшие пожары. Огнем охвачены страдающие от засухи тысячи гектаров леса в северной Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Тяжелая ситуация в округе Эль-Дорадо. В горной местности практически выгорел небольшой город - уничтожены сотни домов. Тысячи людей были экстренно эвакуированы в безопасные места. Множество домов остались без электричества. Ситуацию усугубляет сильный ветер, жара и пониженная влажность воздуха.