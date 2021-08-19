https://news.day.az/world/1371150.html Францию атакуют "зелёные приливы" - ВИДЕО
Францию атакуют "зелёные приливы" - ВИДЕО
В Бретани на северо-западе Франции активисты бьют тревогу и требуют от правительства дополнительного финансирования, чтобы справиться с масштабным распространением зеленых водорослей на местных пляжах. По словам мэра города Ийон, время действовать пришло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, проблема так называемых "зеленых приливов" в Бретани не решалась должным образом с 1970-х годов и оказывает пагубное влияние на здоровье, бюджет и местный туризм.
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