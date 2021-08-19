https://news.day.az/world/1371151.html Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны
Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны
При попытке бежать из страны погиб футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, спортсмен был одним из тех, кто пытался схватиться за взлетающий американский военный самолет. Как отметил журналист, Анвари забрался в отсек шасси воздушного судна, там были найдены его останки.
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