Китай начнет вакцинацию детей от трех лет

Власти Китая начнут вакцинацию от коронавируса нового типа детей в возрасте от трех лет препаратом национальной фармацевтической компании Sinopharm, созданным в лаборатории в городе Ухань. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте производителя вакцины, передает Day.Az.

Как уточняется в сообщении, прививки несовершеннолетним в возрасте до 17 лет будут делаться в экстренных случаях. Соответствующее решение приняли китайские органы эпидемиологического контроля.

Как утверждает руководство Sinopharm, эффективность детской вакцинации при помощи этого препарата составляет 96,1%. "Он полностью безопасен, возможна лишь легкая негативная реакция, осложнений не зафиксировано", - подчеркивается в заявлении.

Компания Sinopharm создала две инактивированные вакцины от коронавируса (одну - в столичной лаборатории, другую - в Ухане). В середине июля информационный портал "Пэнпай" сообщил, что власти КНР одобрили применение пекинского препарата для лиц в возрасте от 3 до 17 лет. Таким образом, теперь оба продукта Sinopharm официально могут использоваться в Китае среди несовершеннолетних.