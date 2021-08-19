Американские солдаты помогают женщине перелезть на территорию аэропорта Кабула

В Сети набирают популярность кадры из Афганистана, где американские солдаты помогают женщине перелезть на территорию аэропорта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Новая власть всячески отгоняет людей от этого места, за последние дни около аэропорта от стрельбы погибло около 10 человек.