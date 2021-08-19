https://news.day.az/world/1371162.html Американские солдаты помогают женщине перелезть на территорию аэропорта Кабула - ВИДЕО
Американские солдаты помогают женщине перелезть на территорию аэропорта Кабула - ВИДЕО
В Сети набирают популярность кадры из Афганистана, где американские солдаты помогают женщине перелезть на территорию аэропорта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новая власть всячески отгоняет людей от этого места, за последние дни около аэропорта от стрельбы погибло около 10 человек.
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