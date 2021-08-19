В «Талибане» заявили, что стремятся не допустить гражданской войны в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" "не стремится к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением, как передает телеканал Al Jazeera, выступил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, который вместе с другими представителями руководства движения принял участие в прошедшем в четверг в Кабуле собрании, посвященном празднованию 102-й годовщины независимости страны.

"Мы хотим жить в мире и стремимся не допустить гражданской войны", - заявил он.

Муджахид отметил, что "Талибан" будет решать проблемы путем диалога и не собирается преследовать сторонников прежнего правительства.