В Мексике объявили тревогу из-за урагана "Грейс"

Власти мексиканского штата Кинтана-Роо объявили высокий - оранжевый - уровень тревоги в ряде курортных районов в связи с приближением урагана первой категории "Грейс".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в Facebook региональное управление гражданской обороны страны.

"Оранжевая тревога объявлена в таких районах, как Фелипе-Каррильо-Пуэрто, Тулум, Солидаридад, Пуэрто-Морелос и Косумель", - говорится в записи.

Руководство региона призвало население соблюдать меры безопасности и следить за официальными оповещениями.

Ранее из района Тулума спасатели эвакуировали порядка 120 человек. В аэропорту Канкуна, по данным газеты Milenio, были отменены 66 рейсов.

"Грейс" находится в 475 км от Тулума и движется на запад. Скорость ветра в пределах циклона составляет 33,3 м/ с с порывами до 38,8 м/с. Ожидается, что ураган вызовет сильные дожди на полуострове Юкатан. Согласно прогнозам, "Грейс" обрушится на побережье утром в четверг по местному времени.