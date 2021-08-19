Светофоры в Милане научились выписывать штрафы

На перекрестках Милана появились "умные" светофоры, способные самостоятельно выявлять нарушителей Правил дорожного движения и штрафовать их.

Благодаря встроенной цифровой системе "трехглазые" регулировщики будут выписывать штрафы тем, кто проезжает на красный свет, передает Day.Az со ссылкой на "Европульс".

Специальный модуль автоматически включается одновременно с желтым сигналом светофора. С этого момента он распознает и фиксирует номера нарушителей, не остановившихся перед стоп-линией и продолживших движение.

Непосредственно фиксация нарушения производится камерами, записывающими как проезд на красный свет, так и то, что происходило до и после этого события.

С помощью новой функции светофоров власти Милана хотят сократить число несчастных случаев и ДТП на дорогах города, где за 2019 год получили травмы 18 тысяч человек и погибли 106. Столицу мировой моды хотят сделать городом для пешеходов и велосипедистов, а не для автомобилей.

К тому же перед европейскими городами стоит задача к 2030 году сократить число жертв на дорогах до нуля в рамках программы Евросоюза European Vision Zero.