Британские пабы на грани закрытия из-за перебоев в поставках пива

Пабы по всей Великобритании столкнулись с риском закрытия из-за чрезвычайной нехватки пива. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Недостача вызвана резким сокращением числа дальнобойщиков по всей стране. Очень много водителей грузовых автомобилей не могут пройти регулярное тестирование для продления водительских прав из-за неработающих автошкол, многим водителям родом из стран ЕС пришлось вернуться на родину еще после Brexit, а многие - остаются на неоплачиваемом отпуске на режиме самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Все это замедляет работу цепей поставок до катастрофического уровня, сообщает издание.

Знаменитая по всему миру пивная индустрия Соединенного королевства - одна из таких.

"Безусловно, некоторые предприятия закроются. Поставки стали настоящим кошмаром", - заявил Колин Уилкинсон, исполнительный директор Шотландской ассоциации лицензированной торговли.

Сейчас в Британии ходят слухи о том, что государство может оказать поддержку в кризисной ситуации, так министерство обороны страны направило водителям грузовиков в "Королевском логистическом корпусе", осуществляющим поставки британской армии, сообщение о "пятидневной готовности к работе в экстренном режиме". Тем не менее остается неизвестным, будет ли привлекаться армия для защиты тех секторов экономики, которые не являются жизненно важными.

И если сил военных хватит для поддержания жизненно важных ресурсов, вроде продуктов питания и медикаментов, то успешное функционирование предприятий, не отвечающих за жизненно важные ресурсы - под угрозой.

Индустрия "крафтового" пива оказалась наименее всего затронута перебоями в поставках, так как там производят свои товары локально, и не зависят от крупных пивоваренных компаний, в отличие от крупных сетей.

"Самое время пабам, барам и ресторанам начать смотреть не только на глобальные компании, но обратить внимание на местных независимых производителей", - предложил Джеймс Кальдер, председатель Общества независимых пивоваров.